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14 января 202013:53

На Пхукете турист из России впал в кому после падения с четвертого этажа отеля

thephuketnews.com

В Таиланде, во время отдыха на Пхукете, упал с 4 этажа отеля и впал в кому 23-летний турист из России Даниил Соловьев.

Его экстренно госпитализировали, сейчас он находится в палате интенсивной терапии одной из больниц Патонга, а полиция занимается расследованием происшествия.

Полицейский, который занимается этим делом, сообщил, что, судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, мужчина был в гостиничном номере один.

Во время осмотра комнаты были найдены сушеные листья какого-то растения, которые переданы на экспертизу, а также пивная бутылка.

Полиция надеется на то, что россиянин придет в себя и сможет рассказать, что послужило причиной его падения с балкона номера, сообщает The Phuket News.

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