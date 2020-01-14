Заглянуть в медкарту, не выходя из дома: поликлиники для москвичей вышли в онлайн

Москвичи получили доступ к своим электронным медицинским картам. Теперь необходимая информация хранится не только на полках регистратуры — узнать все можно удаленно в личном кабинете. Достаточно заполнить форму регистрации. В электронной карте хранятся данные о заключениях врача, результаты анализов и обследований. Как работает новая система?

Электронные медкарты есть уже у 10 миллионов москвичей, но раньше к ним был доступ только у врачей. Теперь и сами пациенты могут видеть все свои результаты анализов и назначения в любой точке страны и мира — главное, чтобы был Интернет.

- Как вы себя сейчас чувствуете?

- Сустав болит, практически постоянно, особенно по вечерам.

Григорий Филиппов сейчас проходит обследования, готовится к операции и на всякий случай носит с собой все снимки и анализы. Но у доктора в поликлинике все это есть в компьютере, а вот когда мужчина поедет на консультацию в больницу, нужно будет брать все документы с собой. Главное — не забыть ничего.

- Доступ пациента к электронной карте — это вообще отличная вещь! Таскать с собой такой ворох бумаг, снимков и всего остального — это уже, можно сказать, анахронизм!

Теперь получить доступ к собственной электронной карте можно на московском портале государственных услуг через личный кабинет. Достаточно заполнить специальную форму регистрации.

"Люди не только хотят знать о своем здоровье — они хотят быть еще и соучастниками процесса и вместе с врачами обсуждать и ход лечения, и назначения. И мы считаем, что они на это имеют право", — говорит заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уже восемь лет в столичном регионе работает Единая медицинская информационная система. Через Интернет можно записываться к специалистам, здесь же хранятся все медицинские данные пациентов: не только информация о приемах врачей, но также все УЗИ, рентген-исследования, МРТ, анализы крови.

- Каждому пациенту присваивается штрих-код. После того, как анализы у нас готовы, все результаты приходят в электронную карту врача.

К ЕМИАС подключены 800 медицинских учреждений. Это поликлиники, диспансеры, врачи скорой помощи — они могут видеть всю информацию о больных. Также в эту систему планируют включить все московские больницы.

"Это дает возможность доктору видеть не только приемы врачей в поликлинике, но и посмотреть, с чем обращался пациент в другие — например, онкологические диспансеры, в связи с чем ему вызывалась скорая помощь", — говорит главный врач городской поликлиники номер 68 Наталья Кузенкова.

В течение года в картах появятся дополнительные разделы — например, информация о вакцинации, данные о выписанных льготных рецептах. Кроме того, пациенты сами могут указать дополнительные сведения — данные об аллергии, своем образе жизни, физической активности и вредных привычках. Такой электронный дневник поможет врачам точнее ставить диагноз.