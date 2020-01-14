В Нью-Йорке арендатор убил хозяина дома, сбросив его с лестницы. Видео

В Сети опубликованы кадры фатального инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье, 12 января, в Куинсе – одном из районов Нью-Йорка.

Как сообщает издание New York Post, у 71-летнего владельца дома Эдгара Монкайо, возник конфликт с 22-летним Алексом Гарсесом, который арендовал у него недвижимость.

После непродолжительной борьбы более молодой соперник столкнул пожилого оппонента с лестницы. Мужчина пролетел несколько метров и сильно ударился о мостовую.

Пострадавший был доставлен в больницу, одна врачи оказались бессильны – через некоторое время Монкайо скончался от серьезной травмы головы.

Предполагаемый убийца старика сообщил полицейским, что все произошло совершенно случайно. По его версии, он просто выносил матрас и непреднамеренно толкнул дверь, которая, в свою очередь, задела пожилого арендодателя, что и привело к летальному падению.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, события развивались несколько иным образом. В настоящее время установлением всех обстоятельств ЧП занимаются сотрудники правоохранительных органов.