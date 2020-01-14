Ольга Дроздова рассказала, какое условие поставила Певцову перед свадьбой

В "Судьбе человека" – одна из самых известных и красивых пар российского театра и кино: Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов.

Несмотря на то, что вместе они уже почти 30 лет, а официально поженились четверть века назад, лишь летом прошлого года Ольга официально сменила фамилию, став Певцовой.

Актеры вспоминают, как впервые встретились на съемках фильма "Прогулка по эшафоту" и так поругались, что, казалось, пути их разойдутся, но любовь победила.

На момент знакомства они были уже известными актерами, у Дмитрия рос сын Даниил от актрисы Ларисы Блажко, а Ольга встречалась с режиссером из Швейцарии.

Более того: худрук "Современника" Галина Волчек была против "служебного романа" артистов, считала, что Дроздова должна выйти замуж за миллионера и старалась знакомить ее с состоятельными мужчинами.

Однако Ольга и Дмитрий все же стали парой, правда, поженились лишь через 4 года после начала романа. Условие, которое поставила Дроздова Певцову, состояло в том, чтобы он возобновил общение с сыном Даниилом.

Дмитрий это условие выполнил, но через несколько лет им пришлось пережить страшную трагедию: в 2012 году Даниил погиб в результате несчастного случая.

Вместе переживали они и смерть отца Дмитрия, нелегким испытанием для их супружеского союза было и отсутствие общих детей.

Долгие 15 лет они ждали ребенка, врачи рекомендовали Ольге ЭКО или даже сменить партнера, но пара осталась вместе, и, видимо, в награду за любовь и верность судьба послала им долгожданного сына Елисея.

Что сказала Галина Волчек, когда узнала о романе актеров, и почему Ольга отказывалась выходить замуж за Дмитрия? Во время съемок какого популярного сериала Певцов "затащил" Дроздову в ЗАГС?

Как проходили долгожданные роды Дроздовой, и почему только накануне серебряной свадьбы она решила официально взять фамилию мужа?

Об этом и не только Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов рассказывают Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".