Модернизированный российский корвет испытал новое вооружение

Корвет "Гремящий" провел испытания нового вооружения в Баренцевом море. Как поясняют военные, боевой корабль применил торпедный комплекс, предназначенный для атаки как подводных, так и надводных целей. В качестве целей выступили одна из атомных субмарин Северного флота, а также малый противолодочный корабль "Снежногорск", сообщает агентство ТАСС.

"Гремящий" проходит испытания с ноября 2019 года. Он уже испытал свое основное вооружение: ракетный комплекс "Калибр" и артиллерийскую установку.

Новый корвет – это проект 20385, то есть модернизация боевых кораблей вроде "Стерегущего" или "Сообразительного". Водоизмещение "Гремящего" – 2 тысячи тонн, длина – 104 метра.

В ноябре 2019 года во время посещения Владимиром Путиным судостроительного завода "Янтарь" стало известно, что новый корвет может получить гиперзвуковые ракеты "Циркон".