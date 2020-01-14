"Мисс Бельгия" потеряла бюстгальтер на сцене. Видео

Победительница конкурса красоты "Мисс Бельгия-2020" попала в неловкую ситуацию на сцене. 23-летняя Селин ван Уйстель упала, спускаясь по ступенькам, и ее бюстгальтер случайно расстегнулся, упав ей под ноги. Впрочем, девушка достойно вышла из положения.

Модель сделала вид, что ничего не произошло и, продолжая улыбаться, поклонилась зрителям, а деталь ее гардероба осталась на сцене.

Видео инцидента опубликовал канал RTL.

🙈 Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène 😅 La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay⏭ https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) 11 января 2020 г.

Позже девушка рассказала журналистам, что просто "встала и пошла дальше, как это часто бывает в жизни".

Победительницу национального конкурса красоты в Бельгии выбрали 11 января. После этого ван Уйстель написала в Instagram, что ее мечта сбылась, и поблагодарила поклонников за поддержку.

"Верь в себя, никогда не сдавайся. Жизнь – это череда проб и ошибок, но если вы продолжаете верить в себя, усердно работать и слушать свое сердце, вы сможете реализовать свои мечты", – обратилась девушка к 79 тысячам своих подписчиков.