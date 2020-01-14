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14 января 202015:55

"Мисс Бельгия" потеряла бюстгальтер на сцене. Видео

twitter.com

Победительница конкурса красоты "Мисс Бельгия-2020" попала в неловкую ситуацию на сцене. 23-летняя Селин ван Уйстель упала, спускаясь по ступенькам, и ее бюстгальтер случайно расстегнулся, упав ей под ноги. Впрочем, девушка достойно вышла из положения.

Модель сделала вид, что ничего не произошло и, продолжая улыбаться, поклонилась зрителям, а деталь ее гардероба осталась на сцене.

Видео инцидента опубликовал канал RTL.

Позже девушка рассказала журналистам, что просто "встала и пошла дальше, как это часто бывает в жизни".

Победительницу национального конкурса красоты в Бельгии выбрали 11 января. После этого ван Уйстель написала в Instagram, что ее мечта сбылась, и поблагодарила поклонников за поддержку.

"Верь в себя, никогда не сдавайся. Жизнь – это череда проб и ошибок, но если вы продолжаете верить в себя, усердно работать и слушать свое сердце, вы сможете реализовать свои мечты", – обратилась девушка к 79 тысячам своих подписчиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ✯CECE✯ (@celinevanouytsel) 12 Янв 2020 в 12:20 PST

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