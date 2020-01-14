Каждый второй россиянин за длинные новогодние каникулы, каждый третий - против

Количество россиян, которые выступают против длительных новогодних каникул, выросло с 2005 года на 6% (с 27% в 2005 году до 33% в 2020 году).

Как передает ТАСС, об этом говорят итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сообщается, что одобряет длинные январские выходные каждый второй опрошенный (51%), противоположного мнения придерживается каждый третий респондент (33%).

Отмечается, что 15 лет назад, после первого опыта длительных новогодних и рождественских каникул, идею одобрили 36% россиян, а против высказались 27%. При этом в 2005 году предложение перенести выходные на май поддержали 27% респондентов, тогда как в 2020 году — только 3%.

ВЦИОМ отмечает, что длинные зимние каникулы нравятся больше молодежи – людям от 18 до 24 лет (75%), чем старшему поколению – от 60 лет (34%). Более положительно их оценивают также россияне, считающие свое материальное положение хорошим (63%), чем те, кто считает свой достаток плохим (46%).