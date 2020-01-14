Экс-тренер "Барселоны" Вальверде прокомментировал свою отставку

Теперь уже бывший главный тренер испанской "Барселоны" Эрнесто Вальверде на официальном сайте каталонского клуба обратился к болельщикам "сине-гранатовых" в связи со своей отставкой. 55-летний специалист поблагодарил фанатов за поддержку и пожелал удачи новому наставнику команды.

"Мое время в качестве тренера ФК "Барселона" подошло к концу. Все эти два с половиной года были напряженные. За это время происходили как радостные, так и непростые моменты. Прежде всего я хотел бы отметить общение с болельщиками и любовь, которую они проявили ко мне за годы работы в клубе", – заявил Вальверде.

Также он сообщил, что благодарен президенту "Барселоны" Жозепу Бартомеу за поддержку, а также отметил всех работников "сине-гранатовых", которые помогали ему в работе. Кроме того, Вальверде нашел добрые слова в адрес футболистов команды и пожелал удачи сменившему его на посту главного тренера Кике Сетьену.

Напомним, что руководство испанского клуба приняло решение за полгода до окончания контракта прекратить сотрудничество с Вальверде, назначив на должность главного тренера 61-летнего экс-наставника "Бетиса".