Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными. По неофициальной информации, одним из ее участников стал бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество.

По данным источника, Захарченко ударил по лицу заключенного, который обвинил его в продаже телефонов.

В УФСИН России по Республике Мордовия подтвердили информацию о драке в колонии, но имена ее участников не назвали.

"Один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо", — сообщили "Интерфаксу" в ведомстве, добавив, что пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.

Захарченко был задержан в Москве 9 сентября 2016 года. В квартире его сестры на Мичуринском проспекте было обнаружено 9 миллиардов рублей наличными. Происхождение данной суммы Захарченко объяснить не смог.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы признал его виновным по двум эпизодам дела о взяточничестве и приговорил к 13 годам заключения. При этом по эпизоду о получении взятки в размере 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса он был оправдан. В итоге срок наказания Захарченко снизили с 13 лет до 12 лет и 6 месяцев.