Появилось видео массового ДТП с грузовиками на трассе в Коми

Три грузовика и фургон стали участниками массовой аварии, произошедшей днем в минувший понедельник, 13 января, под Сыктывкаром. Момент столкновения запечатлел регистратор одного из участников ДТП.

Водитель МАЗа врезался в ехавшую перед ним "Газель", сбросившую скорость перед лесовозом, который, в свою очередь, остановился из-за того, что в его полосе находился автомобиль дорожной службы.

После первого удара МАЗ оказался на полосе встречного движения и протаранил еще два большегруза.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Коми, в результате инцидента пострадали два человека.