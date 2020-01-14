Семья Рябиковых из Твери признана лучшей многодетной семьей России

Многодетная семья из Твери стала лучшей в России на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Выбирали победителей народным голосованием. За это звание боролись 10 многодетных семей, информируют "Вести Тверь".

Мама в семье Рябиковых успевает воспитывать пятерых детей и заниматься бизнесом - она владеет сетью мини-отелей. Признается, что всегда хотела иметь большую семью, и цели этой в жизни достигла. Главный повар в семье 10-летний Сережа, лучше всего у него получаются блины, поэтому это блюдо всегда на столе в выходные. Артем старший сын в семье, ему - 16. Он ходит в магазин за продуктами. Дальше Миша, в его обязанности входит уход за домашними питомцами. Младшая 7-летняя Настя отвечает за мытье посуды. А 13-летняя Дарья помогает и готовить, и следить за порядком на кухне.

А еще в семье каждый ребенок имеет свои увлечения. Мальчики занимаются плаванием, борьбой и шахматами. Девочки — творчеством и танцами. Общее увлечение Рябиковых — это отдых на озере Селигер в палатках.

Отметим, что в подарок от "Прямого эфира" семья получила бытовую технику для кухни. Мама Наталья поняла, какой огромный у нее круг общения — ведь на шоу их поддерживали сотни людей из разных уголков страны и зарубежья. А позже еще звонили и поздравляли. Наталья Рябикова считает, что секрет благополучия — это отношение к жизни с оптимизмом, а самое большое счастье — дети.