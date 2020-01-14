Евротройка подтвердила приверженность ядерной сделке с Ираном

Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном. Поводом послужил отказ Тегерана выполнять часть обязательств. В то же время европейские лидеры по-прежнему заинтересованы в сохранении соглашения. Власти Ирана, в свою очередь, готовят иск на Дональда Трампа в связи с убийством генерала Сулеймани.

Расследованием обстоятельств крушения украинского лайнера под Тегераном займется специальная судебная структура. Такое решение принял президент Ирана Хасан Рухани. Он назвал авиакатастрофу непростительной ошибкой и пообещал наказать всех, кто несет ответственность за трагедию. К расследованию допущены канадские специалисты и представители ИКАО (Международная организация гражданской авиации), Тегеран обещает опубликовать результаты.

Это была непростительная ошибка, за которую несет ответственность не какая-то конкретная персона. Признание ошибки со стороны вооруженных сил – это хороший первый шаг, и мы должны заверить общественность, что подобное не повторится. Мы должны создать отдельную судебную структуру для рассмотрения дела об обстоятельствах крушения украинского лайнера.

В свою очередь, официальный представитель Верховного суда Ирана Голямхосейн Исмаили сообщил, что по делу о крушении лайнера уже арестованы несколько человек.

Однако к усердию иранских властей в Вашингтоне относятся скептически. Санкции, как главный инструмент давления, продвигает главный рупор антииранской политики — госсекретарь Майк Помпео. Мол, иранский генерал Сулеймани – террорист наряду с Усамой бен Ладеном. А давление на Исламскую республику надо продолжать, пока Иран не откажется от планов создания ядерного оружия.

"Мы организовали кампанию дипломатической изоляции, экономического давления и военного сдерживания. У нас здесь две цели. Во-первых, мы хотим лишить режим ресурсов, необходимых ему для осуществления своей пагубной деятельности по всему миру. А во-вторых, мы просто хотим, чтобы Иран вел себя как нормальная нация", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Любопытно, что как раз Вашингтон привел к отказу Тегерана от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), когда США в одностороннем порядке покинули договор. Теперь же в Белом доме хотят окончательной смерти старой сделки в пользу новой – на выгодных для США условиях. За ядерное соглашение с участием Китая, пуще Майка Помпео, агитирует британский премьер. Причем, в духе знакомой всем риторики Дональда Трампа.

"Проблема с СВПД заключается в том, что с американской точки зрения она плохая, она себя исчерпала, плюс она была согласована бывшим президентом США Бараком Обамой, и у нее много, очень много недочетов. Но если мы собираемся от нее избавиться, давайте заменим ее! Давайте заменим ее на "сделку Трампа", и это будет отличный выход из ситуации. Президент США Дональд Трамп — отличный делец!" — призвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Выстраивание диалога между Ираном и США идет с трудом. Прежде всего, уверены в российском МИДе, — из-за привычки Вашингтона во всех вопросах диктовать свои условия и говорить с позиции силы. По словам главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, убийство генерала Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США в регионе. И разрешить кризис можно только дипломатическими усилиями.

"В наших общих интересах наладить какой-то процесс укрепления доверия в районе Персидского залива и более широком регионе. В частности, на это направлено российское предложение по формированию коллективной безопасности в зоне Персидского залива и вокруг нее, — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. — Будем надеяться, что все заинтересованные стороны начнут обсуждать пути деэскалации напряженности и налаживания нормального добрососедства".

Тем временем Франция, Великобритания и Германия заявили о запуске механизма по урегулированию споров по СВПД. Все три страны намерены обязать Иран выполнять условия ядерного соглашения, нарушенного Штатами. При этом все три отказались поддержать Вашингтон в его политике максимального давления на Исламскую республику.