Экипаж Каргинова выиграл очередной этап "Дакара" в категории грузовиков

Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем девятого этапа ралли-рейда "Дакар"-2020 в категории грузовиков. Спецучасток протяженностью 410 километров россияне преодолели за 3 часа 33 минуты 42 секунды.

Таким образом, Каргинов выиграл уже четыре этапа подряд в Саудовской Аравии. Российский гонщик возглавляет общий зачет грузовиков. Девять этапов он преодолел за 38 часов 5 минут 25 секунд.

Вторым на девятом этапе финишировал белорус Сергей Вязович на МАЗе (+3 минуты 19 секунд). В тройке лучших оказался еще один представитель "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев (+9.24).

Напомним, что ралли-рейд "Дакар"-2020 завершится 17 января.