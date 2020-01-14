В Карелии спасли новорожденных медвежат-сирот, которых бросила мама

В Карелии спасли двух новорожденных медвежат, которые остались без мамы. Зверята крохотные, вес каждого составляет около 700 граммов.

О случившемся сообщил Центр спасения медвежат-сирот на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В ведомство 10 января поступил звонок из Министерства природных ресурсов Республики Карелии о медведице, которая была встревожена звуками лесозаготовительной техники, потому покинула берлогу, оставив там медвежат.

Зверята находились в Лахденпохском районе. Там сотрудникам Центра спасения передали медвежат и сопутствующие документы для их транспортировки. Как отмечают специалисты, возраст малышей составляет около недели.

Во время осмотра у медвежат не было выявлено никаких повреждений или ранений. Специалисты при этом не исключают, что у детенышей существует вероятность развития пневмонии, поскольку они некоторое время пробыли в берлоге без медведицы. Кроме того, у них имеется риск возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом. Это связано с тем, что смена материнского молока на молочную смесь не может пройти бесследно.



Медвежата находятся под постоянным наблюдением сотрудников Центра спасения. Их кормят каждые два часа. Отмечается, что один из зверей ест охотно, а второй капризничает, потому его удается накормить не каждый раз.

В Центре спасения выражают надежду на то, что медвежата выживут и будут расти, развиваться без каких-либо проблем со здоровьем.