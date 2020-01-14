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14 января 202017:45

Российские военные провели первые пуски ракет комплекса "Витязь"

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Воздушно-космические силы провели первые пуски ракет ЗРК С-350 "Витязь". Стрельба проводилась на полигоне Ашулук в Астраханской области. Помимо этого, зенитчикам нужно было обнаружить и условно сбить боевые самолеты противника. Их роль играли истребители МиГ-29СМТ, сообщает агентство ТАСС.

Первые С-350 должны поступить в Западный военный округ. В ближайшее время их разместят в Ленинградской области.

Напомним, первый С-350 военным передали 23 декабря 2019 года на полигоне Капустин Яр, что тоже в Астраханской области. В Воздушно-космических силах новый комплекс должен заменить С-300. "Витязь" относится к ЗРК среднего радиуса действия: максимальная дистанция перехвата воздушной цели – до 60 километров, а одна пусковая установка несет 12 ракет.

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