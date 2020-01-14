Следователи проверят сообщения о матери, выкинувшей младенца из купе поезда

Следователи начали проверку информации о жительнице Воронежа, которая выкинула младенца из купе поезда, следовавшего из Симферополя в Москву. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – проинформировали в управлении.

Как сообщалось ранее 14 января, 36-летняя женщина ехала в поезде вместе с сожителем и двумя дочерями. В дороге она выпила спиртного и, взяв за руку младшую дочь, вывела ее из купе и бросила на лестницу между этажами вагона. Инцидент, который произошел еще 10 января, попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как полуголая мать тащит ребенка к лестнице. На помощь малышке тут же пришли старшая сестра и сожитель матери.



После этого семью сняли с поезда и отправили в полицию. Пострадавшую десятимесячную девочку доставили в больницу, а ее семилетнюю сестру поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.