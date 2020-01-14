Журналист Голунов признан потерпевшим

Журналист интернет-издания Meduza Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Он сообщил, что его подзащитный вызван 20 января на допрос в Следственный комитет России.

6 июня 2019 года сотрудники полиции Западного административного округа Москвы задержали Голунова по обвинению в сбыте наркотиков. Сам журналист утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили и что его преследование связано с его профессиональной деятельностью.

Дело Голунова вызвало большой общественный резонанс.11 июня 2019 года уголовное преследование журналиста было прекращено.

Впоследствии пятеро полицейских, в том числе, проводивших задержание молодого человека, были уволены из МВД. 19 декабря 2019 года стало известно, что Следственный комитет России возбудил по факту задержания Голунова уголовное дело.