Легкоатлетам Шубенкову и Ласицкене присвоено воинское звание капитана

Трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене и неоднократному призеру мирового первенства в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову присвоено воинское звание капитана приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом ТАСС сообщили в Центральном спортивном клубе. Напомним, что Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам 2019 года.

Шубенков является единственным спринтером в истории советской и российской мужской легкой атлетики, кому удалось выиграть медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.