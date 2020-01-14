На Украине будут расследовать коррупционную деятельность Обамы, Байдена и Порошенко

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата государственной власти в стране и коррупции, в контексте которых упоминаются имена экс-президента США Барака Обамы, бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Об этом мировую общественность на своей странице в Facebook проинформировал депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин.

Он выразил надежду на то, что сотрудники НАБУ выяснят, кто и зачем в 2014 году на Украине захватил власть и кем были выведены из страны в офшоры 100 миллиардов долларов США, о которых сообщал личный адвокат Трампа Джулиани, обвинивший в данных деяниях Обаму, Байдена и Порошенко.

Нардеп считает, что к расследованию должно подключиться не только американское ФБР, но и европейские спецслужбы.

Кузьмин призвал президента Украины Владимира Зеленского всячески помогать следствию, подчеркнув, что его смущает то, что руководитель НАБУ Артем Сытник является коррупционером и замечен в симпатиях к Порошенко.