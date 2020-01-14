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Королевская семья Великобритании 49 минут назад

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14 января 202020:41 Александр Хабаров

Как принц Гарри убедил королеву простить его: неизвестные детали семейного совета

Как принц Гарри убедил королеву простить его: неизвестные детали семейного совета

Сегодня, 14 января, в Скотленд-Ярде прошло экстренное закрытое совещание о том, как теперь охранять принца Гарри и Меган Маркл. До сих пор этим занимался спецотряд лондонской полиции. Неожиданный разрыв Гарри и Меган с королевской семьей поставил в тупик и другие ведомства, как в Британии, так и в странах, куда собираются переехать принц с супругой. Как вообще Гарри удалось убедить королеву отпустить его?

Взбунтовавшийся принц Гарри в итоге получил от королевы необходимую ему поддержку. Елизавета II разрешила ему с супругой жить на два дома: в Канаде и Великобритании. Как сообщают придворные, королева приняла внука отдельно, до переговоров с остальными членами семьи. Затем был ланч, на котором присутствовал наследник престола принц Чарльз. Последним к этой компании присоединился старший брат Гарри — Уильям. Разъезжались все по одному. Нельзя сказать, что отношения в королевской семье резко потеплели, но верные принцу Гарри поклонники вздохнули с облегчением. Его будущее должно быть в его же руках. Конечно, ему надо думать, прежде всего, о жене и сыне.

В официальном заявлении королевы сказано, что она не видит оснований, чтобы препятствовать желаниям молодой семьи:

"Мы бы предпочли, чтобы они оставались членами королевской семьи на постоянной основе. Мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь ценной частью моей семьи".

Дотошные обозреватели уже обратили внимание на то, что Елизавета II обращается к внуку и его супруге по имени, не упоминая их титулов. Значит ли это, что в итоге будет понижен их статус в королевской семье? Также ничего неизвестно о том, как решился один из главных вопросов — о финансировании блуждающего принца.


Газета The Times, ссылаясь на источники в Скотленд-Ярде, утверждает, что его трансатлантическая затея дорого обойдется государственной казне. Гарри — потенциальная мишень для террористов, он участник боевых действий в Афганистане. Его и Меган сейчас постоянно сопровождают шесть вооруженных телохранителей. За последний год расходы на билеты и номера в отелях для охраны членов королевской семьи и так уже увеличились на два миллиона фунтов стерлингов.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что вопросы по обеспечению безопасности Гарри он готов обсудить: "Пока у нас не было дискуссий на эту тему, но они еще последуют и будут проходить на разных уровнях".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со стороны правительства не видит неразрешимых проблем: 

"Я, конечно, большой поклонник королевы и королевской семьи. Это фантастический актив для нашей страны. Я уверен, что они разберутся с этим. Будет легче, если я воздержусь от комментариев".

Президент США Дональд Трамп, напротив, считает, что британской королеве можно только посочувствовать:

"Я думаю, что это печально. Она (королева) прекрасная женщина. Она никогда не ошибалась. Ее правление было безупречным".

Говорят, что поступок Гарри тяжело переживает его 98-летний дедушка. Филиппа, герцога Эдинбургского, чтобы лишний раз не травмировать, специально увезли из Сандрингемского дворца, где проходила встреча. Принца и его супругу обвиняют в том, что они выбили все, что хотели, угрожая дать развернутые интервью. Пишут, что при дворе отказались обсуждать что-либо с Меган Маркл по телефону якобы опасаясь утечек.

Возмущенные британцы передают свой гнев через социальные сети: "Принц Гарри — самое большое разочарование в королевской семье. Они (Гарри и Меган) шантажировали королеву и весь британский народ. Меган Маркл никогда не должна сюда возвращаться".

Биограф королевской семьи Пенни Джунор рассказал:

"Гарри был очень веселым, счастливым человеком. Он всегда смеялся, шутил. Этот веселый, обаятельный человек, как мне кажется, исчез, а на его месте появился злой, недовольный Гарри".

В отличие от Гарри, его брат Уильям с удовольствием исполняет королевские обязанности и сегодня уже подменил бабушку, вручая ордена Британской империи в Букингемском дворце.

В судьбе Гарри и Меган пока еще ничего окончательно не решено. Елизавета II сообщила лишь о том, что ее внука ждет некий переходный период, но сколько он продлится и чем закончится — неизвестно.

На этой неделе принцу Гарри предстоит еще как минимум один раз объявиться при королевском дворе. В четверг его ждут в Букингемском дворце, где он должен провести жеребьевку чемпионата мира по регби. После этого, по всей видимости, он возвратится в Канаду к своей семье.

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