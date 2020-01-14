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В Тегеране сбит украинский Boeing 20 минут назад

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14 января 202021:09 Валентин Богданов

Трампа импичмент не берет: от США требуют доказательств коварства Тегерана

Трампа импичмент не берет: от США требуют доказательств коварства Тегерана

В Иране начались первые аресты тех, кто причастен к крушению пассажирского "Боинга" под Тегераном. Власти страны продолжают подготовку иска к США, считая, что именно действия Америки привели к кризису и к гибели людей. В свою очередь, администрация Трампа сейчас пытается объяснить американцам необходимость жестких мер в отношении Ирана.

В Иране не будут тянуть с расследованием катастрофы украинского "Боинга". Первые подозреваемые в причастности к ней уже арестованы.

"Тот факт, что наши вооруженные силы признали свою ошибку и принесли извинения, это хороший первый шаг, — отметил президент Ирана Хасан Рухани. – Следующие шаги также будут сделаны".

А вот Трамп шагал слишком поспешно, потому США и наломали дров.

У канадского премьера Джастина Трюдо много претензий к союзникам: и за то, что не предупредили про удары по генералу Сулеймани, и за то, что в результате этих ударов обстановка на Ближнем Востоке раскалилась до бела. На борту самолета "Международных авиалиний Украины" летели 57 граждан Канады.

"Я думаю, что, если бы не было напряженности, если бы в регионе не было недавней эскалации, эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями, — заявил канадский премьер-министр Трюдо. — США принимают свои решения. Мы пытаемся работать как международное сообщество над серьезными проблемами. Но иногда страны предпринимают действия, не информируя своих союзников".

Трюдо говорит о моральной ответственности, а вот в Иране — об уголовной. Тегеран собирается обратиться в международный суд в Гааге из-за убийства Сулеймани. Еще один ответ иранцев — объявление Пентагона террористической организацией. Больше десяти дней прошло с момента атаки в Багдаде, а в трамповской администрации уже сменилось с полдюжины версий того, почему надо было так торопиться.

"Возьмем Иран, — предлагает порассуждать губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. – "Угроза была неминуема!" потому, что Иран плохой, а этот человек террористом. Хорошо. Но почему? Никаких доказательств. А затем президент Трамп отрицает этот факт. Говорит, что все было из-за нападения на посольство. Кому какое дело до правил, Конгресса и Конституции, кому какое дело была ли угроза "неминуемой" или нет? О нет, господин президент, это важно. Когда Хиллари Клинтон говорила о Бенгази и почему было важно нанести удар, ваши сторонники сходили с ума. А сейчас все они молчат".

А если и говорят, то еще больше запутывают. Последняя трактовка у госсекретаря Помпео: беззаконное с точки зрения международного права убийство генерала оказывается было частью стратегии по сдерживанию Тегерана.

"То, что мы сделали, было соединением компании по дипломатической изоляции, экономическому давлению и военному сдерживанию. Мы просто хотим, чтобы Иран вел себя как нормальная страна, — заявил госсекретарь США Майк Помпео. – Просто был как Норвегия".

Норвежских генералов, чтобы Норвегии вела себя, по выражению Помпео, как нормальная нация, американцы, правда, не убивали. Даже журналисты протрамповского телеканала Fox хотят увидеть хотя бы какие-то доказательства того, что Сулеймани планировал атаки на американские посольства, как говорил об этом президент США.

- Господин президент, что показала разведка, по поводу нашим четырем посольствам? – поинтересовался корреспондент Fox News Джон Робертс у президента США. – Что они предоставили?

"Он – плохой человек, — оценил Сулеймани Дональд Трамп. – Он убил много американцев, много людей. Мы убили его. А то, что демократы пытаются его защищать, то это позор для нашей страны. Увидимся на игре".

Дональд Трамп с Меланьей отправились в Новый Орлеан на игру футбольного чемпионата среди колледжей. На трибуне случайно столкнулись с актером Винсом Воном – "Секс в Большом городе", "Мистер и миссис Смит". Перебросились парой фразой, но этого хватило для целой бури в интернете. Одни накинулись на Вона.

"У Винаса Вона был шанс выступить против насильника, предателя и убийцы детей, а вместо этого он с энтузиазмом пожал Дональду Трампу руку. К черту обоих", — написано в твите Palmer Report.

Другие принялись защищать. Не столько даже Трампа и его звездного собеседника, сколько здравый смысл вообще.

На самом деле Вон даже не кривил душой. В отличие от голливудского большинства он придерживается консервативных взглядов и, вероятно, поддерживает последние шаги Трампа. Тех, кто не поддерживает президент США, записал во враги.

"Фейковые СМИ и их партнеры-демократы прилагают все усилия, чтобы определить, была ли "выдающейся" угроза атаки со стороны террориста Сулеймани, и было ли единство мнений по этому вопросу в моей команде, — написал Трамп в Twitter. — Ответ на оба вопроса — решительное "да", но на самом деле это не имеет особого значения в силу его чудовищного прошлого".

Подкрепить свою мысль Трамп решил ретвитом. Поместил в ленте микроблога коллаж, где спикер Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер изображаются в качестве сторонников Аятоллы.

Впрочем, нашелся и тот, кто посмеялся над самим Трампом. Ашин Фансэй — профессор Бэбсонского колледжа, что в штате Массачусетс, в ответ на американские угрозы, предложил Ирану составить свой список объектов культурного наследия США, по которым можно было бы нанести удар.

Некоторые точки Фансэй даже накидал. В качестве цели, например, предложил резиденцию семьи Кардашьян. Руководство колледжа юмор однако не оценило. Адъюнкт-профессора быстро рассчитали. С Трампом так не получится. Его даже импичмент не берет.

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