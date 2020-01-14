Скандал в элитной клинике: женщина хочет вернуть себе потерянное лицо

Жительница Москвы намерена подать в суд на элитную косметологическую клинику, процедура в которой не прибавила ей красоты, а, наоборот, изуродовала. И дело не в возможной врачебной ошибке, а в том, что доктор вообще не имела права проводить подтяжку лица. Как погоня за идеальной внешностью может привести к катастрофе?

Сейчас Ирина Савескул уже может выходить на улицу без медицинской маски. Вот так ее лицо выглядело всего пару недель назад — огромные гематомы и шишки.

Два месяца назад Ирина решилась на модный лифтинг — вживление мезонитей под кожу. Результат, как говорится, на лице. Видит Ирина, видим и мы — на УЗИ нити отчетливо просматриваются волной, но в клинике, где проводили процедуру, ничего не замечают. Исправлять тоже ничего не хотят. Деньги, правда, вернуть согласились, но с оговоркой. "Потребовали расписку, что я не имею к клинике никаких претензий. На что я, конечно, не согласилась", — рассказала пострадавшая.

Элитная клиника располагается в самом центре Москвы. Руководства на месте не было. Косметолога Светланы Нигов, которая проводила процедуру, на месте тоже не оказалось. Мы решили выяснить ее квалификацию, позвонив для этого директору, которая сообщила: "Все документы, медицинские лицензии, копии дипломов врачей, сертификации — все находится на ресепшене. Для этого не обязательно мне звонить".

Следуя совету директора, попросили документы у администратора. Нам показали сертификат. Без него, к слову, ни один врач не допускается к работе. Сертификат доктора Нигоф — от 2013 года, но этот документ имеет срок действия и истек он, как выяснилось, два года назад. Поинтересовались у персонала:

— В течение двух лет сертификат не требовался?

— Мне лично не требовался.

— Никому из пациентов, ни вашему руководителю?

— Нет.

— А как ее допускали к работе?

— Так и допускали.

Действующий сертификат нам так и не показали, как и официальные документы на медицинское изделие — мезонити. Ирине остается только гадать, что ей вживили. Причем, по мнению экспертов, делать этого вообще нельзя было.

"У нее (Ирины) достаточно тонкое лицо, кожа тонкая, подкожно жировая клетчатка выражена слабо, и у нее как раз произошло контурирование этих нитей. Плюс, на мой взгляд, в эту маленькую зону введение такого большого количества нитей — это не оправдано", — прокомментировала инцидент пластический хирург Аделина Алтыева.

Ирина готовит документы в суд. Вернуть себе лицо она хочет за счет клиники.

По статистике Минздрава, в столичном регионе в прошлом году было выдано 116 лицензий хирургам-косметологам. Большая часть лицензий нуждаются в пересмотре и замене. Тех, кто работает без лицензии, подсчитать невозможно, как и обманутых пациентов, прошедших через руки "неспециалистов". Клиники красоты открываются в спальных районах и заманивают клиентов скидками и дешевыми препаратами. Использование контрафактной продукции — еще одна острая проблема отечественной косметологии. В год в России проводится более семи миллионов процедур с так называемыми уколами красоты. Причем в четверти случаев применяются незарегистрированные препараты, опасные для здоровья.