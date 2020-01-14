Во Франции мужчина поджег себя возле здания Европарламента

В Страсбурге возле здания Европарламента во вторник, 14 января, мужчина албанского происхождения облил себя бензином и поджег с помощью зажигалки. О случившемся сообщает радиостанция France Bleu.

По имеющейся информации, мужчина получил сильные ожоги лица и рук. Он находился в сознании, когда на место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы. В настоящее время албанец находится в одной из местных больниц. Причины его поступка пока неизвестны.