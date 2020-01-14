Депутат предположил, что к аномальному потеплению причастно климатическое оружие США

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что аномальное потепление в России может быть связано с американским климатическим оружием. Соответствующее заявление чиновник сделал во время интервью радиостанции "Говорит Москва".

По мнению политика, Америка, использующая все в передовых технологиях, способна и на такое. Журавлев отметил, что климатическое оружие можно применить против всего мира, но Россия из-за таких действий пострадает больше всего. Чиновник уверен, что необычное потепление этой зимой неслучайно.

Депутат Госдумы привел пример, согласно которому США испытывали во Вьетнаме климатическое оружие. Алексей Журавлев рассказал, что такие разработки запрещены, но они однозначно проводятся. Политик считает, что Вашингтон маскирует климатическое оружие под исследования. По его мнению, резкое изменение климата — катастрофа, к которой стремятся американцы.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, рассказал, что аномально теплая зима не может привести к катастрофическим событиям наподобие быстрого таяния вечной мерзлоты. Об этом он рассказал "Российской газете".



Вильфанд напомнил, что на европейской территории в настоящее время погода отстает от нормы января на 10-12 градусов и похожа на апрельскую. Он привел пример, согласно которому в Якутии сейчас минус 25-30, а должно быть минус 40-45, но там все равно присутствуют морозы.

Роман Вильфанд посоветовал россиянам задуматься о том, что было бы, если бы наоборот стало холоднее нормы, например, на 10 градусов. По его словам, такие условия, если бы так продолжалось месяц или полтора, явление намного негативное для природы и всей экономики. Вильфанд отметил, что теплые зимы могут восприниматься с досадой, но уж точно не принесут никакого вреда.