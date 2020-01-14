Российские ватерполисты потерпели поражение на старте чемпионата Европы

В первом матче группового этапа чемпионата Европы по водному поло мужская сборная России проиграла действующему чемпиону континента национальной команде Сербии со счетом 9:13 (1:3, 3:4, 3:2, 2:4).

В параллельной игре группы В сборная Нидерландов переиграла Румынию – 9:8. Таким образом, сербы с тремя очками возглавили квартет, второе место занимают нидерландцы (3 очка), третье – румыны (0), а замыкают группу россияне (0).

Подопечные Сергея Евстегнеева в следующем матче турнира в четверг, 16 января, сыграют с командой Нидерландов, а сербы в тот же день встретятся с румынами.

Напомним, чемпионат Европы по водному поло проходит в многофункциональном плавательном комплексе "Дунай-Арена" в венгерском Будапеште. В турнире принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. Финал состоится 26 января, победитель получит путевку на Олимпийские игры 2020 года.