Военная база в Ираке с американскими солдатами обстреляна ракетами

Военная база в Ираке, где размещены американские военные, подверглась ракетному обстрелу.

Как передает "Интерфакс", об этом информируют ближневосточные СМИ.

Речь идет о базе "Таджи", которая расположена в 30 километрах севернее столицы Ирака — Багдада.

Ранее 8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции Ирана нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, где были размещены солдаты США. Это стало местью за убийство американцами близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.