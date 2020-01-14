Иранец, снявший видео крушения украинского самолета, задержан

Иранец, снявший и опубликовавший видео, на котором запечатлено попадание ракеты в украинский самолет, задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало иранское агентство Fars со ссылкой на соответствующие заявление КСИР.

Сообщается, что автор видео задержан с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, результаты расследования которых будут затем представлены общественности Ирана.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" рухнул на землю ранним утром 8 января 2020 года, сразу после взлета из аэропорта Тегерана. В результате крушения погибли 176 человек.

11 января Генеральный штаб вооруженных сил Ирана сообщил, что самолет по ошибке был сбит войсками ПВО страны. 14 января было сообщено, что в Иране арестованы несколько человек по делу о крушении украинского Boeing.