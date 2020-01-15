Кредит недоверия: банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах. В 2019 году более 60 процентов россиян не смогли получить заем. Какие прогнозы дают аналитики на текущий год и в чем причины низкого показателя одобренных заявок?

Кредит доверия российских банков к своим клиентам, похоже, исчерпан. Они стали чаще отказывать гражданам в выдаче новых ссуд. В 2019 году было одобрено менее 37 процентов от общего числа заявок, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Это самый низкий показатель за последние 2 года. Для сравнения, в 2018 году он составлял 41 процент. Тенденцию подтверждают и другие бюро кредитных историй.

Самый высокий уровень одобрения у ипотеки. В 2019 году банки удовлетворили более 65 процентов обращений. С меньшей охотой стали выдаваться автокредиты — уровень упал до 43,5 процента. Необеспеченные кредиты и кредитные карты выдавались примерно в 34 процентах случаев. По словам экспертов, банки стали вести себя осторожнее в первую очередь из-за действий ЦБ по борьбе с закредитованностью населения. Сейчас регулятор требует от финансовых организаций рассчитывать так называемый показатель долговой нагрузки заемщиков.

Банки и сами стали более разборчивы в выдаче ссуд. Эксперты связывают это с ухудшением платежного поведения заемщиков. Один из показателей, подтверждающих это, — рост числа банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей. В 2019 году почти 69 тысяч россиян были признаны банкротами. Это на 57 процентов больше, чем в 2018 году. При этом, согласно оценкам кредитных бюро, потенциальных банкротов в стране насчитывается около миллиона человек. Наибольшее количество случаев несостоятельности в прошлом году было зарегистрировано в Москве, а также в Московской и в Самарской области. По мнению экспертов, банкротств могло быть и больше, если бы не сложность самой процедуры.

По итогам 2019 года задолженность граждан, объявивших о банкротстве, составляла более 225 миллиардов рублей. Из этих денег кредиторам удалось вернуть всего 8 миллиардов, или 3,5 процента.

По мнению экспертов, главная причина, которая чаще всего лежит в основе процедуры банкротства, — это неверная оценка гражданами собственных финансовых возможностей.