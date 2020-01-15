Хоккеисты СКА забросили три безответные шайбы в ворота рижского "Динамо"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на льду домашней арены обыграл рижское "Динамо", забросив три безответных шайбы – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

У победителей встречи голами отметились Йори Лехтеря (35-я минута), Владимир Ткачев (52) и Евгений Кетов (52). Ткачев, помимо шайбы, записал на свой счет результативную передачу.

СКА одержал третью победу в последних пяти играх и с 67 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Динамо", потерпевшее четвертое поражение кряду, в ней же расположилось на 11-й строчке, имея в активе 32 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ петербуржцы в четверг, 16 января, примут финский "Йокерит", а рижане 21 января дома сыграют против "Сочи".