Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Как уточняется, средствам ПВО Сирийской Арабской Республики удалось отразить нападение и поразить несколько воздушных целей.

По данным военных источников, ВВС Израиля начали атаку в 22:10 по местному времени (23:10 по времени Москвы) во вторник, 14 января. На территории авиабазы упали четыре ракеты, нанеся некоторый материальный ущерб, сообщает ТАСС. Информации о пострадавших в результате удара не поступало.