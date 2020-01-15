В Лос-Анджелесе 26 человек пострадали при сбросе авиатоплива на детскую площадку

26 человек, в том числе 17 детей обратились к врачам за помощью после того, как самолет пролил авиационное топливо на детскую площадку при начальной школе в Лос-Анджелесе в США. Такие данные сообщила пожарная служба города.

Как уточняется, за медицинской помощью обратились 17 детей и девять взрослых. Все они получили незначительные травмы – необходимости в госпитализации не было. Приказа об эвакуации в районе школы не поступало.

В настоящее время на месте происшествия находятся 70 пожарных и фельдшеров скорой помощи для оказания помощи пострадавшим, передает ТАСС.

Сброс авиатоплива на территорию детской площадки при начальной школе в местечке Кадахи (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) был совершен экипажем пассажирского лайнера авиаперевозчика Delta Air Lines в процессе экстренной посадки в Международном аэропорту Лос-Анджелеса.

Рейс 98 Delta Air Lines Лос-Анджелес – Шанхай после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса подал сигнал тревоги, вернулся в аэропорт и приземлился без происшествий после того, как избавился от топлива с целью снижения своей массы перед посадкой, сообщило Федеральное авиационное управление США.