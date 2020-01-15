США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

Первый заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ заявил, что если Ирак закупит российские С-400, это может "стать триггером санкций". Он посоветовал не делать таких закупок, передает РИА Новости.

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на иракский парламент, сообщила, что Багдад рассматривает вопрос о закупке российских ЗРК С-400, и что консультации с РФ по этому вопросу уже стартовали.

Закупка Ираком С-400 — ответ на озабоченность по поводу того, что Штаты могут отказать Багдаду в своей поддержке.