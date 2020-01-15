Лавров: Российская Федерация продолжает поэтапную дедолларизацию экономики

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал экономический курс, который продолжает проводить Россия. Лавров отметил, что Москва рассматривает дедолларизацию как реакцию на непредсказуемость экономической политики Соединенных Штатов Америки. Такое заявление он сделал в интервью индийской газете Times of India.

Ранее СМИ сообщали, что 15 января текущего года Сергей Лавров посетит Нью-Дели и проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.

Глава МИД РФ отметил, что Россия одновременно с основными партнерами работает над экономическими и правовыми механизмами, которые уменьшают негативное влияние санкций на развитие торгово-инвестиционных связей.

Расширение расчетов в национальных валютах является одним из приоритетных направлений такой работы, сообщает РИА Новости.

Сергей Лавров напомнил, что в июне и октябре 2019 года были заключены соответствующие межправительственные соглашения о платежах и расчетах с Турцией и КНР, а в рамках БРИКС достигнуты договоренности о взаимном открытии соответствующих корреспондентских счетов центральными банками.

Как отметил российский министр, Москва и Нью-Дели продолжают работу по подготовке нового соглашения о взаимной защите капиталовложений. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией, прорабатываемое в настоящее время, призвано повысить защищенность инвесторов с обеих сторон.