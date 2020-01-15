Трамп недоволен отказом Apple разблокировать телефоны преступников

Дональд Трамп в своем Twitter выразил недовольство политикой компании Apple, отказавшейся разблокировать телефоны "убийц, наркодельцов и других опасных криминальных элементов".

При этом Трамп указал, что Вашингтон всегда содействует яблочной компании в торговле и прочих вопросах. Он призвал Apple изменить политику и помочь "великой стране".

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020

Ранее Apple отказалась взломать два iPhone стрелка с американской авиабазы Мухаммеда Саида аль-Шамрани. Он проходил подготовку на базе Пенсакола в штате Флорида. 6 декабря аль-Шамрани устроил бойню, застрелив троих и ранив восьмерых солдат. Стрелок был ликвидирован.

В 2016 году Apple также отказалась взламывать iPhone 5C, принадлежавший террористу, устроившему бойню в Сан-Бернардино. Тогда ФБР взломало смартфон своими силами, потратив на это 1,3 миллиона долларов.