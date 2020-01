Трамп недоволен отказом Apple разблокировать телефоны преступников

Дональд Трамп в своем Twitter выразил недовольство политикой компании Apple, отказавшейся разблокировать телефоны "убийц, наркодельцов и других опасных криминальных элементов".

При этом Трамп указал, что Вашингтон всегда содействует яблочной компании в торговле и прочих вопросах. Он призвал Apple изменить политику и помочь "великой стране".

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.