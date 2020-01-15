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15 января 202003:14

Трамп недоволен отказом Apple разблокировать телефоны преступников

Дональд Трамп в своем Twitter выразил недовольство политикой компании Apple, отказавшейся разблокировать телефоны "убийц, наркодельцов и других опасных криминальных элементов".

При этом Трамп указал, что Вашингтон всегда содействует яблочной компании в торговле и прочих вопросах. Он призвал Apple изменить политику и помочь "великой стране". 

Ранее Apple отказалась взломать два iPhone стрелка с американской авиабазы Мухаммеда Саида аль-Шамрани. Он проходил подготовку на базе Пенсакола в штате Флорида. 6 декабря аль-Шамрани устроил бойню, застрелив троих и ранив восьмерых солдат. Стрелок был ликвидирован.

В 2016 году Apple также отказалась взламывать iPhone 5C, принадлежавший террористу, устроившему бойню в Сан-Бернардино. Тогда ФБР взломало смартфон своими силами, потратив на это 1,3 миллиона долларов.

 

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