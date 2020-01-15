Сброс авиатоплива под Лос-Анджелесом: число пострадавших возросло до 44 человек

Число пострадавших в результате сброса авиатоплива над местечком Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния, США) увеличилось до 44 человек. Такие данные сообщила пожарная служба округа Лос-Анджелес на своей странице в Twitter.

Как уточняется, авиатопливо попало на территорию четырех начальных школ. В результате инцидента пострадало 44 человека, в том числе по меньшей мере 30 детей. Журналистка агентства Associated Press Стефани Дазио заявила, что реальная цифра 56 человек. После оказания первой медицинской помощи все пострадавшие отпущены по домам.

Ранее СМИ сообщали о 26 пострадавших, в том числе 17 детей. Эвакуация людей из зоны инцидента не потребовалась, напоминает ТАСС.

По данным Федерального авиационного управления США, в настоящее время проводится тщательное расследование всех обстоятельств ЧП, случившегося во время выполнения рейса Лос-Анджелес – Шанхай. Экипаж самолета, принадлежащего авиакомпании Delta Air Lines, после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса, подал сигнал тревоги. После чего вернулся в пункт вылета и благополучно приземлился.

Как объяснили представители ФАУ, существуют особые правила сброса топлива с самолетов, следующих из или в любой крупный аэропорт США. Согласно этим правилам топливо разрешено сбрасывать над заранее отведенными ненаселенными зонами. Обычно это делается на большой высоте, чтобы до соприкосновения с землей топливо успело распылиться.

Delta Air Lines объяснила действия экипажа самолета возникшей чрезвычайной ситуацией, требовавшей избавиться от топлива, чтобы снизить массу лайнера перед посадкой.