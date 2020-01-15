Роспотребнадзор: юго-западу России угрожает птичий грипп

Роспотребнадзор предупреждает, что на юго-западе России может произойти вспышка птичьего гриппа А(H5N8). Этим гриппом могут болеть как птицы, так и свиньи. Для человека данный вирус не опасен, риска пандемии нет, передает ТАСС.

Вслед за юго-западными регионами вирус может проникнуть и в большинство регионов европейской части страны, предупредили в ведомстве. Ранее вирус A(H5N8) привел к вспышкам заболевания в Венгрии, Словакии и Польше. Данные о его генетических особенностях пока не доступны, окончательных выводов о свойствах вирусов нет.

Первая вспышка высокопатогенного гриппа была зарегистрирована в декабре 2019 года в Польше, на ферме в Люблинском воеводстве. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, находившимся в стране, не контактировать с птицами и быть внимательными при покупке птичьего мяса и яиц. Затем штамм A(H5N8) был обнаружен также в Венгрии и Словакии. 8 января Чехия ввела ветеринарный контроль за ввезенной из Польши домашней птицей.