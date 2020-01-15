Российский теннисист Рублев вышел четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российский теннисист, 18-я ракетка мира Андрей Рублев в 1/8 финала турнира в австралийской Аделаиде за 56 минут обыграл американца Сэма Куэрри со счетом 6:3, 6:3.

Рублев семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести, а у Куэрри, занимающего 45-е место в рейтинге ATP, шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк из трех.

Таким образом, россиянин вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять британец Дэниел Эванс, переигравший во втором круге представителя Казахстана Александра Бублика – 7:5, 6:2.