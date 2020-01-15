60 человек пострадали в результате сброса топлива на школы под Лос-Анджелесом

После сброса авиатоплива на территории нескольких школ неподалеку от Лос-Анджелеса 60 человек получили медицинскую помощь. Такие данные сообщил телеканал CNN.

Как рассказал инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон, ЧП произошло вскоре после полудня. Речь идет о шести школах, пять из которых – начальные, а еще одна – старшая.

По информации пожарной службы округа Лос-Анджелес, в результате инцидента пострадали 44 человека, оказались затронутыми территории четырех школ.

Ранее СМИ сообщали о 26 пострадавших в результате сброса авиатоплива на территорию начальной школы под Лос-Анджелесом. Сброс авиатоплива произошел во время экстренной посадки самолета, напоминает РИА Новости. Речь идет о самолете Boeing 777-200, принадлежащем авиакомпании Delta Air Lines. Лайнер следовал в Шанхай, но из-за проблемы с двигателем вынужден был вернуться в Лос-Анджелес.