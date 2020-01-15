Министерство финансов РФ поддерживает идею создания института частных судебных приставов

Министерство финансов РФ поддерживает идею создания института частных приставов. Предполагается, что они будут работать с юридическими лицами, а Федеральная служба судебных приставов продолжит заниматься взысканием долгов в пользу государственных органов. Об этом сообщается в "Обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов", который опубликован на едином портале бюджетной системы РФ.

Как отмечается, частные судебные приставы на первом этапе займутся взысканием долгов в пользу юридических лиц. Постепенное внедрение новой системы будет проводиться для повышения эффективности системы принудительного исполнения, а также оптимизации расходов федерального бюджета.

Коллекторские организации и институт частного сыска называются в качестве примера успешной интеграции частного исполнения в государственную систему. Но данные системы не получили должного развития в России, они в недостаточной степени экономят бюджетные средства и не повышают результативности системы принудительного исполнения.

Система судебных приставов в Российской Федерации – государственная система принудительного исполнения, работающая только за счет средств федерального бюджета. В иностранных государствах выделяются три системы: государственная, частная (судебный исполнитель является свободным профессионалом) и смешанная. Ранее Министерство юстиции России предлагало при сборе задолженностей использовать роботов-коллекторов, напоминает Life.ru.