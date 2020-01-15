Парламент Ливии сообщил о прекращении перемирия и продолжении боев в Триполи

Председатель Палаты представителей Ливии Акила Салех Иса заявил, что перемирие "потерпело крах" и боевые действия в Триполи продолжились. Об этом он сообщил в интервью эмиратскому телеканалу Al Ghad.

Как отметил спикер парламента, власти на востоке и Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара согласились на перемирие в знак уважения к просьбе президента РФ Владимира Путина. Вторжение Турции, которую армия Ливии обвинила в "поддержке террористов", и стало причиной затяжной битвы по освобождению столицы страны.

12 января текущего года в рамках инициативы, предложенной президентами России и Турции, в Ливии вступил в силу режим прекращения огня. Враждующие стороны поддержали перемирие, но на протяжении нескольких дней продолжали обвинять друг друга в его нарушении. 13 января представители сторон прибыли в Москву для проведения переговоров, по итогам которых Фаиз Саррадж, глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия, подписал соглашение о перемирии. Маршал Хафтар попросил время для его изучения, но уехал из Москвы, так и не подписав документ. Одновременно с этим в СМИ начала появляться информация о возобновлении боев на юге Триполи, напоминает ТАСС.