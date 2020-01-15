Послание Путина покажут на медиафасадах Москвы, в метро и на Эльбрусе

Владимир Путин выступит сегодня с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент огласит его в центральном выставочном зале "Манеж". Мероприятие начнется в 12 часов дня по московскому времени.

В зале будут присутствовать около тысячи трехсот гостей — члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, министры, губернаторы и председатели законодательных собраний регионов. Освещать послание станут около 900 российских и иностранных журналистов, передает телеканал "Россия 24".

Эксперты ожидают, что среди главных тем будут социальная сфера, демография, здравоохранение и реализация национальных проектов. Также отдельное внимание может быть уделено сохранению исторической памяти, в том числе, роли Советского Союза в победе над фашистской Германией.

В этом году Послание президента будут транслировать не только федеральные телеканалы. Его покажут на рекордной высоте — 3847 метров над уровнем моря. Экран установят на Эльбрусе возле самой высокой станции в Европе, откуда начинаются горнолыжные трассы. Также послание президента в различных форматах покажут на крупнейших медиафасадах Москвы и в столичном метро, а в некоторых регионах его будут транслировать в поликлиниках, мультифунциональных центрах и даже такси.