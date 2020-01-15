В результате ракетного удара по базе Эт-Таджи пострадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали в результате ракетной атаки на военную базу Эт-Таджи, где находятся американские военнослужащие. База расположена в Ираке, уточняет телеканал "Россия 24". Граждан из стран коалиции среди пострадавших нет.

Обстрел вели из реактивных систем залпового огня. По военному объекту выпустили восемь ракет, при этом половина из них разорвалась на территории самой базы, остальные — в ее окрестностях.