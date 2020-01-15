Конгресс США проголосует за передачу дела об импичменте Трампа в сенат

Американские конгрессмены 15 января проголосуют за передачу дела об импичменте президента Трампа на рассмотрение в Сенат. Об этом сообщила спикер палаты Представителей США Нэнси Пелоси.

Как ожидается, процедура в сенате начнется уже на следующей неделе. В комитете по разведке подготовили новые доказательства давления Дональда Трампа на президента Украины во время их телефонного разговора, но какие именно, не уточняют.

Сам глава Белого дома, выступая на предвыборном ралли в Милуоки, в очередной раз заявил, что импичмент был затеян демократами, чтобы не допустить его переизбрание на второй срок.

"Мы вошли в новый год с растущей экономикой, зарплаты тоже растут, уровень бедности падает, преступность снижается, и Соединенные Штаты вызывают зависть у всего мира, — приводит слова Трампа телеканал "Россия 24". — У нашей экономики сейчас лучшие показатели за всю историю. Наша армия была полностью реорганизована. И наши оппоненты на фоне всего этого говорят: "мы явно не победим, поэтому давайте объявим ему президенту Трампу импичмент".