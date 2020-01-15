В Магаданской области и на Камчатке объявлено штормовое предупреждение

Непогода испытывает на прочность сразу несколько регионов. Штормовое предупреждение объявлено в Магаданской области. Синоптики прогнозируют снег, метель, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Под угрозой — линий электропередачи.

Из-за непогоды, надвигающейся на регион, экстренные службы переходят на усиленный режим работы. На дороги уже сейчас выходят десятки снегоуборочных машин, сообщает телеканал "Россия 24".

Во власти непогоды также находится Камчатка. Рейсы региональной авиакомпании задерживаются. Накануне вечером влияние тихоокеанского циклона в краевой столице — Петропавловске-Камчатском — начало ослабевать, однако ситуация все еще остается сложной.

Штормовое предупреждение из-за обильных осадков и порывистого ветра объявлено в четырех районах. Коммунальные службы устраняют последствия мощного циклона.