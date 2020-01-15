Взрыв на химзаводе в Испании: один человек погиб, восемь получили ранения

Восемь человек пострадали в результате мощного взрыва на химическом заводе в Испании. Двое пострадавших — до сих пор в критическом состоянии.

Ранее власти сообщили об одном погибшем. Мужчина оказался под завалами крыши, которая рухнула от взрывной волны.

В настоящее время пожарные пытаются предотвратить повторные взрывы — огонь подбирается к уцелевшим резервуарам с химикатами, сообщает телеканал "Россия 24".