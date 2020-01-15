ВЦИОМ: россияне потратили на празднование Нового года почти 14,5 тысячи рублей

Россияне потратили на празднование Нового года в среднем почти 14,5 тысячи рублей. Такие данные нового опроса приводит ВЦИОМ. Эта сумма на 4 процента больше, чем в 2019 году.

Так, новогодний стол обошелся в среднем в 4700 (4708) рублей. При этом расходы на подарки родным и близким составили около пяти с половиной (5 505) тысяч рублей. Еще чуть больше четырех тысяч (4200) ушли на развлечения.

Оказалось, что почти каждый третий россиянин в качестве подарка получил конфеты, напитки или деликатесы, а вот каждый четвертый — парфюмерию и косметику. И лишь каждый пятый — остался в этот праздник совсем без подарка.