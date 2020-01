Рэпер Akon построит в Сенегале город и назовет его в свою честь

Собственный "криптогород" построит известный американский репер Эйкон (Akon) в Сенегале. Он назовет его в свою честь, передает телеканал "Россия 24".

Ранее певец окончательно утвердил соглашение о создании города на одном из островов страны. Об этом он сообщил в Twitter, разместив фото с официальными лицами Сенегала.

Just finalized the agreement for AKON CITY in Senegal. Looking forward to hosting you there in the future pic.twitter.com/dsoYpmjnpf