Благодаря МЦД жители Щербинки сэкономили более 11 миллионов рублей

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, рассказал, что за время действия платного режима на Московских центральных диаметрах жители Щербинки сэкономили более 11 миллионов рублей.

Ранее станция Щербинка была в четвертой тарифной зоне, а после запуска МЦД она оказалась в "Центральной" зоне, передает РИА Новости. Это существенно снизило стоимость билета: если раньше проезд до Курского вокзала стоил 92 рубля (плюс 38 рублей стоила пересадка на метро), то сейчас по тарифу "Кошелек" по этому маршруту можно проехать за 38 рублей, а пересадка на метро будет бесплатной. Таким образом, житель Щербинки тратит на поездку в одну сторону на 92 рубля меньше, чем раньше.

Ранее Ликсутов сообщил, что благодаря Московским центральным диаметрам пассажиры МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" сэкономили около ста миллионов рублей.