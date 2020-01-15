В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека

В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека. Известно также, что в доме рухнул потолок, на втором этаже обрушилась стена, передает телеканал "Россия 24".

28 жильцов самостоятельно покинули дом.

В настоящее время идет разбор конструкций. К ликвидации последствий ЧП привлечены 36 спасателей и 11 единиц техники.