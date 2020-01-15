"Тампа" по буллитам переиграла "Кингз", Кучеров – первая звезда встречи

"Тампа-Бэй Лайтнинг" на льду домашней "Амали-Арены" одержала волевую победу над "Лос-Анджелес Кингз" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хозяева льда дважды по ходу встречи уступали в счете. Основное время завершилось вничью – 3:3. У "молний" шайбы забросили Алекс Киллорн (11), Стивен Стэмкос (12) и Никита Кучеров (59), а у гостей – Джефф Картер (5), Кайл Клиффорд (7) и Дастин Браун (53).

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты "Лайтнинг", победный бросок на свой счет записал Стэмкос.

Кучеров, не реализовавший буллит, признан первой звездой встречи, его соотечественник и одноклубник Александр Волков записал на свой счет результативную передачу, а голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков по своим воротам.

"Тампа" с 60 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а "Лос-Анджелес" расположился на 14-й строчке на Западе, имея в активе 41 очко. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Лайтнинг" в пятницу, 17 января, на выезде сыграют с "Миннесотой", а "Кингз" в тот же день встретятся с "Флоридой".